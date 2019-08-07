Португалия: праздник истории

Среда, 07 Август 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: праздник истории

Замок Брагансы, являющийся одним из наиболее сохранившихся замков страны, возвращается в течение четырех дней в средневековую эпоху.

В августе улицы и переулки крепости Брагансы возвращаются к средневековому периоду для того, чтобы провести очередной Праздник истории. В эти дни вы можете пересечься на улице с различными персонажами, например, солдатами, контролирующими вход в замок, торговцами со своими выкриками и ворами, подглядывающими за карманами зазевавшихся зрителей.

Чтобы зарядиться энергией, посетители могут поискать различные деликатесы на «Площади подкрепления» - Праса-ду-Суштенту  («Praça do Sustento»).

Музыка, театр, танцы, детские спектакли, демонстрации с соколиной охотой и педагогические мастерские - вот некоторые из постоянных бесплатных мероприятий на Празднике истории.

Ощутите праздник истории на полную силу!

Праздник пройдет с 14 по 17 августа в Bragança

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья