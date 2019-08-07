Португалия: праздник истории

В августе улицы и переулки крепости Брагансы возвращаются к средневековому периоду для того, чтобы провести очередной Праздник истории. В эти дни вы можете пересечься на улице с различными персонажами, например, солдатами, контролирующими вход в замок, торговцами со своими выкриками и ворами, подглядывающими за карманами зазевавшихся зрителей.

Чтобы зарядиться энергией, посетители могут поискать различные деликатесы на «Площади подкрепления» - Праса-ду-Суштенту («Praça do Sustento»).

Музыка, театр, танцы, детские спектакли, демонстрации с соколиной охотой и педагогические мастерские - вот некоторые из постоянных бесплатных мероприятий на Празднике истории.

Ощутите праздник истории на полную силу!

Праздник пройдет с 14 по 17 августа в Bragança