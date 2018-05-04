Португалия: праздник победы и мира

Праздник состоится в воскресенье 6 мая в районе Alameda D. Afonso Henriques, рядом с Fonte Luminosa.

Фестиваль стартует в 11.30 концертом филармонического оркестра академии Sons & Harmonia.

В 12 часов начнется шествие «Бессмертного полка», который завершится «Митингом памяти» в 13.30.

В 14.00 прозвучат первые ноты концерта «Победа и мир» в честь бойцов-победителей, защитивших мир от фашизма. Гостей ждет музыка, песни и танцы разных стилей, поэзия и другие виды искусства в исполнении русских, украинских, молдавских, португальских и других художников.

Подтверждено участие португальской популярной музыкальной группы Alborca, певца Мануэла Пиреша да Роша, молодых танцоров: Йонута Пирву и Елизаветы Султановой, Андрея Болдырева и Жуаны Флориш.

В помещении проводится конкурс детского рисунка и фотовыставка, а угощением станет солдатская каша и другие блюда наших стран.

В рамках фестиваля в Лиссабоне состоится премьера российского фильма «Собибор»: 10 мая в 20.30, в кинотеатре Сан-Жоржи.

Мы будем рады видеть вас 6 и 10 мая!