Португалия: праздник вина Мадера
В сентябре примите участие в празднике, посвящённом одному из самых знаковых продуктов острова Мадейра.
Праздник урожая вина Мадеры всегда хорошая причина посетить Мадейру. Аллегорические представления с использованием света, звука и музыки в городе Фуншал являются одним из самых ярких событий празднества, которое проходит и в других местах острова.
А в посёлке Камара-де-Лобуш в 12 км от Фуншала «живой» сбор урожая является отличной возможностью поучаствовать в одной из старейших местных традиций, будь то сбор винограда или процессии его сборщиков.
Праздник пройдет с 25 августа по 8 сентября в Funchal, Estreito de Câmara de Lobos