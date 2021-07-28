Португалия предоставила гражданство рекордному числу иностранцев

Данные Евростата показывают, что наиболее высокий процент иностранных резидентов, которые смогли получить национальное гражданство, был в Швеции. За ней следуют Румыния и Португалия.

Согласно данным, опубликованным 26 июля Евростатом, Португалия значительно превосходит средний показатель по Европейскому Союзу по этому показателю.

В Португалии около 4,4% иностранцев, проживающих в стране, смогли получить португальское гражданство в 2019 году, что превышает средний показатель по Европейскому союзу в целом (2,0%).

С уровнем натурализации выше, чем в Португалии, есть только Швеция (7,0%) и Румыния (4,7%).

На противоположной стороне таблицы находятся Литва (0,4%), Дания (0,3%) и Эстония (0,3%).

Марокканцы были основными бенефициарами (9%) среди лиц, которым удалось получить гражданство государств ЕС. Далее следуют албанцы (6%) и британцы (4%).

Что касается бразильцев, занимающих седьмую позицию в этом рейтинге (3%), они считают Португалию и Италию странами, которые предлагают им более высокий уровень натурализации, при этом 73% тех, кто родился в Бразилии, получили гражданство одного из этих двух государств-членов. .

С другой стороны, румыны (26 600 человек), поляки (12 600) и итальянцы (8700) продолжают оставаться тремя крупнейшими группами граждан Европейского Союза, которые получили гражданство другого государства-члена.

Данные, опубликованные Евростатом, также показывают, что в рассматриваемом году и в пределах Европейского Союза большинство новых гражданств было предоставлено Германией (19% от общего числа), Италией (18%) и Францией (16%).