Португалия предпочтительнее для отдыха британцев, чем Франция

Пятница, 29 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия предпочтительнее для отдыха британцев, чем Франция

Так считают официальные власти Великобритании.

«Португальцы разрешили британцам использовать электронную систему e-Gates для въезда в страну. Так что, возможно, людям будет проще отправиться в отпуск в Португалию», - сказал госсекретарь по Brexit.

Именно он сегодня предложил британцам «поехать в отпуск в Португалию» вместо Франции, чтобы избежать очередей, зарегистрированных в последние недели на паспортном контроле в порту Дувр.

Джейкоб Рис-Могг настаивал на том, что выход Соединенного Королевства из ЕС - процесс, известный как Brexit - не является причиной пробок, с которыми с прошлой недели сталкиваются туристы, пытающиеся пересечь Ла-Манш, обвиняя в этом французские власти.

Британский госсекретарь напомнил, что Португалия является «старейшим союзником» Соединенного Королевства, ссылаясь на Виндзорский договор 1386 года, «поэтому мы всегда должны быть очень дружелюбны по отношению к португальцам».

Рис-Могг имел в виду тот факт, что Португалия разрешает использовать технологические ворота для пограничного контроля в аэропортах гражданам стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, а также США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Япония и Сингапур.

Однако только британцы старше 18 лет могут использовать эту возможность, и после прохождения e-Gates им приходится ждать, пока в паспортах будут проставлены штампы, чтобы позволить португальским властям контролировать максимальный срок пребывания в 90 дней.

Британские туристы, направляющиеся на европейский континент, столкнулись с задержками на несколько часов из-за заторов возле порта Дувр, откуда отправляются суда во Францию, а также в Фолкстоне, у входа в Евротоннель, по которому автомобили перевозятся поездом.

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