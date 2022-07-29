Португалия предпочтительнее для отдыха британцев, чем Франция

«Португальцы разрешили британцам использовать электронную систему e-Gates для въезда в страну. Так что, возможно, людям будет проще отправиться в отпуск в Португалию», - сказал госсекретарь по Brexit.

Именно он сегодня предложил британцам «поехать в отпуск в Португалию» вместо Франции, чтобы избежать очередей, зарегистрированных в последние недели на паспортном контроле в порту Дувр.

Джейкоб Рис-Могг настаивал на том, что выход Соединенного Королевства из ЕС - процесс, известный как Brexit - не является причиной пробок, с которыми с прошлой недели сталкиваются туристы, пытающиеся пересечь Ла-Манш, обвиняя в этом французские власти.

Британский госсекретарь напомнил, что Португалия является «старейшим союзником» Соединенного Королевства, ссылаясь на Виндзорский договор 1386 года, «поэтому мы всегда должны быть очень дружелюбны по отношению к португальцам».

Рис-Могг имел в виду тот факт, что Португалия разрешает использовать технологические ворота для пограничного контроля в аэропортах гражданам стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, а также США, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Япония и Сингапур.

Однако только британцы старше 18 лет могут использовать эту возможность, и после прохождения e-Gates им приходится ждать, пока в паспортах будут проставлены штампы, чтобы позволить португальским властям контролировать максимальный срок пребывания в 90 дней.

Британские туристы, направляющиеся на европейский континент, столкнулись с задержками на несколько часов из-за заторов возле порта Дувр, откуда отправляются суда во Францию, а также в Фолкстоне, у входа в Евротоннель, по которому автомобили перевозятся поездом.