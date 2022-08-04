Португалия: предприниматель Марио Феррейра стал первым португальцем в космосе

Предприниматель Марио Феррейра стал первым португальским космическим туристом 4 августа, совершив 10-минутный суборбитальный полет на борту космического корабля, принадлежащего североамериканской аэрокосмической компании Blue Origin.

Капсула New Shepard вылетела из пустыни Техаса в США в 14:57 (время Лиссабона) и приземлилась недалеко от точки отправления в 15:07.

Посадка космического корабля, многоразового и полностью автономного, была смягчена тремя парашютами.

Через три минуты после взлета шестеро пассажиров пересекли барьер, разделяющий границу атмосферы Земли и космоса, и ощутили микрогравитацию. Изнутри корабля они бурно кричали и выкрикивали такие выражения, как «невероятно» и «я плыву».

Спуск начался через минуту. Двигатель приземлился в том же месте взлета в 15:04, а капсула, отделившаяся от пусковой установки при снижении, приземлилась в 15:07 в непосредственной близости.

За полетом, шестым для Blue Origin с участием членов экипажа, можно было следить в прямом эфире на веб-сайте компании, которым управляет магнат Джефф Безос.

Наряду с Марио Феррейрой, президентом группы Pluris Investments, через которую он владеет долей в капитале телеканала TVI и круизной компании Douro Azul, были египетский инженер Сара Сабри, англо-американская альпинистка Ванесса О'Брайен, соучредитель спортивного канала YouTube «Dude Perfect» Коби Коттона, бывший директор телекоммуникационных компаний Стива Янга и эксперта по технологиям Клинта Келли III.

Марио Феррейра несколько лет назад выразил желание полететь в космос и даже купил билет на рейс конкурирующей компании Virgin Galactic. На вопрос о цене поездки на Blue Origin он ответил, что «это конфиденциально, но ничего похожего на ту чепуху, которую читали в некоторых газетах». По данным прессы, перелет может стоить от 200 тысяч до 300 тысяч долларов (от 195 тысяч до 293 тысяч евро).

Бизнесмен сообщил, что считает, что скоро появятся орбитальные курорты «для туризма и научных экспериментов», и рассматривает возможность инвестирования в аэрокосмическую отрасль.

«Для меня это первый полет того, что, как я считаю, станет будущим космических путешествий. У компаний, с которыми я встречался, включая эту, есть очень интересные текущие программы, не относящиеся к научной фантастике», - сказал он.

На фото: Марио Феррейра