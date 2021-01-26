Португалия: предприятия получат выплаты в рамках layoff уже до конца января

Согласно ей, чрезвычайная финансовая поддержка (Рagamento extraordinário do apoio) предприятиям, предусмотренная упрощенным режимом увольнений (layoff simplificado), будет предоставлена не позднее 28 января с.г.

Однако это касается только предприятий, подавших заявление на layoff simplificado в период с 15 по 21 января 2021 г.

По данным SS, уже 28 января 2021 г. платежи на общую сумму 20,3 млн евро, которые пойдут на выплату зарплаты более 80 тысячам (86,3 тысячи) работникам, получат 22,7 тысячи компаний, подавших заявление на портале Segurança Social Direta до 21 января.

Остальным компаниям, запросившим Рagamento extraordinário do apoio, дополнительная поддержка начнет выплачиваться в феврале, с обратной силой начиная с 1 января.

Подчеркнем, что вышеуказанная финансовая поддержка будет доступна на время действия в Португалии чрезвычайного положения на протяжении 2021 года. Цель меры - «немедленное вливание ликвидности компаниям, деятельность которых была прекращена или приостановлена ​​в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением».

В рамках дополнительной поддержки, предоставляемой SS на протяжении 2021 года, работники, охваченные layoff simplificado, получат 100% своей зарплаты (до предела в три минимальных размера оплаты труда в сране (SMN)). Напомним, что с 1 января 2021 г. SMN увеличилась до 665 eвро, т.е. ежемесячный лимит, который сможет получить работник, составляет 1.995 евро (665 евро х 3 = 1.995 eвро).

Напомним, что layoff simplificado (упрощенное увольнение) является «чрезвычайной мерой для поддержки сохранения трудовых договоров» и предусмотрено Декретом-законом № 10-G / 2020 от 26 марта в его нынешней редакции. Данный механизм предоставляет чрезвычайную финансовую поддержку предприятиям, деятельность которых приостановлена ​​или закрыта по решению руководства, и предназначена исключительно для выплаты зарплаты работникам в 100%-ном размере (до 3 SMN). Повторим, что эта поддержка будет предоставляться на время действия чрезвычайного положения.

Напомним, что текущий режим ЧП действует с 00:00 15 января 2021 г. до 23:59 30 января 2021 г.

ДВА РАЗНЫХ ВИДА ПОМОЩИ

ВНИМАНИЕ! Просьба не путать Рagamento extraordinário do apoio в рамках layoff simplificado с другим видом помощи - Аpoio extraordinário à retoma progressiva (чрезвычайная поддержка для постепенного возобновления деятельности).

Чрезвычайная поддержка для постепенного возобновления деятельности - это финансовая поддержка, предоставляемая работодателю, созданная для поддержки сохранения рабочих мест в компаниях, находящихся в ситуации бизнес-кризиса (с падением выручки на 25% или более), с временным сокращением обычной продолжительности периода рабочего времени всех или некоторых их работников и предназначенная исключительно для выплаты зарплаты работникам, охваченным вышеуказанным сокращением. Соответствующий формуляр для запроса данного вида помощи также доступен в разделе Segurança Social Direta.

По этому механизму, предусмотренному Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, в его нынешней редакции, работники также получают свою зарплату в 100%-ном размере (до 3 SMN).

С конца июля 2020 г. поддержка Аpoio extraordinário à retoma progressiva временно заменила (до 31 декабря 2020 г.) помощь в рамках layoff simplificado, которая теперь, с 15 января 2021 г., возобновлена. Поэтому заинтересованные работодатели, которые уже подали прошение на Аpoio extraordinário à retoma progressiva на январь месяц 2021 г. и которые теперь намереваются получить доступ к помощи в рамках layoff simplificado с 15 января с.г., должны заявить о своем отказе от Apoio extraordinário à retoma progressiva, начиная, соответственно, с 15 января с.г., поскольку предоставляться одновременно эти два вида помощи не могут.