Португалия представила шестерых кандидатов в астронавты

Европейское космическое агентство (ESA) недавно запустило поиск новых астронавтов, и спустя месяц португальские ВВС представили шестерых кандидатов для оценки. Все они имеют высшее образование, возраст до 50 лет, и среди них есть действующие пилоты.

Процесс отбора рассчитан на 18 месяцев. В Центре авиационной медицины, который работает при больнице Вооруженных Сил в Лиссабоне, оценивается состояние здоровья потенциальных астронавтов.

Также ведется интенсивная подготовка на нескольких тренажерах. Цель состоит в том, чтобы тренировать физическую реакцию на экстремальные неблагоприятные условия, существующие при полете на большой высоте, с очень низким давлением и низким содержанием кислорода.

После медицинских проверок и первичной подготовки произойдет отсев и станет ясно, сколько из португальских кандидатов попадут в следующий этап европейской космической программы.