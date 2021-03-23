Португалия представила шестерых кандидатов в астронавты

Вторник, 23 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия представила шестерых кандидатов в астронавты

В настоящее время они проходят обследование в Центре авиационной медицины ВВС Португалии.

Европейское космическое агентство (ESA) недавно запустило поиск новых астронавтов, и спустя месяц португальские ВВС представили шестерых кандидатов для оценки. Все они имеют высшее образование, возраст до 50 лет, и среди них есть действующие пилоты.

Процесс отбора рассчитан на 18 месяцев. В Центре авиационной медицины, который работает при больнице Вооруженных Сил в Лиссабоне, оценивается состояние здоровья потенциальных астронавтов.

Также ведется интенсивная подготовка на нескольких тренажерах. Цель состоит в том, чтобы тренировать физическую реакцию на экстремальные неблагоприятные условия, существующие при полете на большой высоте, с очень низким давлением и низким содержанием кислорода.

После медицинских проверок и первичной подготовки произойдет отсев и станет ясно, сколько из португальских кандидатов попадут в следующий этап европейской космической программы.

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