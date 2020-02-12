Португалия представила в Москве вина из 8 регионов

В рамках международной выставки в Москве «Продэкспо-2020» 28 винодельческих компаний представили вина из 8 регионов страны. Выставка проходит ежегодно с 10 по 14 февраля.



Делегация Союза фермеров Португалии (CAP – Confederação de Agricultores de Portugal) не первый раз участвует в московской продуктовой выставке, однако, в этом году количество представленных компаний увеличилось втрое. По словам главы Союза Луиша Мира, национальный винодельческий сектор видит большие перспективы на российском рынке.



«Мы знаем, что многие компании уже имеют импортеров в России. Некоторые винодельческие компании увеличили экспорт вина в эту страну вдвое всего за 5 лет», - рассказал Мира.



По данным статистики, Португалия занимает 7-е место в списке самых востребованных поставщиков вина в Россию. Самую большую долю экспорта (около 65%) составляют итальянские, французские и испанские вина. Около 42% населения России в возрасте от 20 до 44 лет потребляют вино.