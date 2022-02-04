Португалия: премьер делает ставку на суперминистров

Премьер-министр хочет сделать ставку на суперминистров в следующем правительстве PS с абсолютным большинством.

Пять имен считаются само собой разумеющимися: Мариана Виейра да Силва как министр при президенте, Педро Нуну Сантуш в инфраструктуре, Дуарте Кордейро по еврофондам или по охране окружающей среды, Фернанду Медина по финансам или по еврофондам, и Ана Катарина Мендеш по социальному обеспечению или суверенитету.

Антониу Кошта, который сопротивлялся серьезным изменениям в правительстве, должен, таким образом, консолидировать власть в руках сильных фигур в PS, в основном в вопросе европейских фондов, которые будут доминировать в законодательном органе до 2026 года.

Согласно прогнозам аналитиков, Дуарте Кордейро хорошо подходит для роли министра, так как обладает необходимым опытом и поддержкой на местах.

Все указывает на смену как минимум половины нынешних министров, а также на отставки и изменения в структуре.

Кошта пообещал создать «более компактное» правительство, своего рода целевую группу для восстановления, после того, как в 2019 году он сформировал крупнейшее правительство в истории португальской демократии.