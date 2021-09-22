Португалия: премия для молодых ученых

Среди множества тем исследований, представленных в этом году, - квантовые вычисления, инновационные солнечные элементы и статистические исследования гендерных стереотипов у детей пяти и семи лет.

Сара Рибейро Коуту, Клара София Варга и Жоао Карлуш Перейра Карвалью, студенты португальско-французского колледжа Порту, выиграли приз JRC 32-го конкурса молодых ученых Европейского союза в области окружающей среды.

ATMOS, португальский молодежный проект, направлен на количественную оценку и разработку новой методологии для расчета удержания твердых микроскопических частиц, образующихся в результате неполного сгорания ископаемого топлива, в деревьях.

Первые призы EUCYS были присуждены проектам из Германии, Болгарии, Испании и Украины, которые получат денежные призы. Среди множества тем исследований, представленных в этом году, - квантовые вычисления, инновационные солнечные элементы и статистические исследования гендерных стереотипов у детей пяти и семи лет.

Конкурс молодых ученых ЕС был учрежден Европейской комиссией в 1989 году для поощрения сотрудничества и обмена между молодыми учеными и для того, чтобы дать им возможность быть учениками некоторых из самых выдающихся исследователей Европы. Он также стремится побудить молодых людей изучать науку, технологию, инженерию и математику и делать карьеру в этих областях.

В этом выпуске EUCYS приняли участие 158 перспективных молодых ученых в возрасте от 14 до 20 лет из 34 стран, которые представили 114 различных проектов международному жюри из известных ученых под председательством Аттилы Борикс из Академии наук Венгрии.

Итоги были объявлены на церемонии в Университете Саламанки, Испания, после двухдневного виртуального конкурса. Победители разделили призы на общую сумму 93 000 евро, а также другие награды, такие как посещение самых инновационных организаций и компаний Европы.