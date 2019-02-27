Португалия преодолеет проблемы вызванные Brexit

Среда, 27 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия преодолеет проблемы вызванные Brexit

Министр экономики с оптимизмом смотрит на способность Португалии противостоять последствиям Brexit.

Министр экономики Португалии Педро Сиза Виейра с оптимизмом смотрит на способность страны «успешно преодолевать» любые проблемы, вызванные Brexit.

Португалии, по его мнению, «нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему», - подчеркнул он  сегодня во время презентации регионального инновационного проекта для промышленного сектора. «Компании и предприниматели должны знать о проблемах, но в прошлом мы решали более серьезные проблемы, поэтому мы сможем успешно преодолеть эту проблему, если она будет иметь место», - подчеркнул он.

Педро Сиза Виейра напомнил о «плане на случай непредвиденных обстоятельств», который уже действует в целях преодоления последствий Brexit, который предусматривает предоставление кредитных линий португальским компаниям, «чтобы они могли искать новые рынки и адаптироваться к новым таможенным мерам, которые могут понадобиться», пишет ТАСС.

Министр также упомянул, что страну «нужно продвигать» в Великобритании, чтобы «информировать британских потребителей о наших превосходных продуктах и напоминать им, что Португалия - это друг, который готов сотрудничать с Великобританией в будущем».

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