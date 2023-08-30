Португалия: пресноводные мидии в опасности

Исследование, в котором приняли участие ученые из нескольких национальных научных учреждений, предупредило о критической опасности, в которой находятся пресноводные мидии в Португалии.

Эта группа двустворчатых моллюсков, насчитывающая более 900 видов, находится под серьезной угрозой во всем мире.

Работа под руководством исследователя Мануэля Лопеса Лимы из Центра исследований биоразнообразия и генетических ресурсов (BIOPOLIS-CIBIO), Университета Порту и Биологической станции Мертолы проводилась в сотрудничестве с представителями других пяти исследовательских центров.

Исследование показывает «общее сокращение на 60% числа участков и впечатляющее сокращение на 67% общей численности пресноводных мидий в Португалии за последние два десятилетия».

По словам Мануэля Лопеса Лимы, «все виды пресноводных мидий в Португалии быстро сокращаются и находятся под угрозой исчезновения, и эта информация уже была включена в Красную книгу беспозвоночных Португалии».

Пресноводные мидии, как правило, долговечны и «очень чувствительны» к нарушению среды обитания, что делает их хорошим индикатором экологической целостности пресноводных экосистем.

Расследование указывает, что основными причинами снижения численности являются увеличение продолжительных засух, изменение прибрежной среды обитания плотинами и интродукция экзотических видов, таких как азиатский моллюск.

Чтобы обратить вспять «тревожную тенденцию сокращения численности населения», в исследовании подчеркивается «острая необходимость более эффективного управления водными ресурсами, введения ограничений на ирригацию в жизненно важных областях биоразнообразия, смягчения гидрологических изменений и восстановления утраченной связи водных сред обитания из-за предыдущих физических изменений, таких как плотины и водохранилища».