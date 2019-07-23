Португалия: преступник ограбил автомат с сигаретами за 40 секунд

Вторник, 23 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: преступник ограбил автомат с сигаретами за 40 секунд

Полицейские не успели задержать вора.

В округе Брага в городе Вила Нова де Фамаликао правоохранители расследуют дерзкое ограбление автомата с сигаретами. Главной уликой в деле стали кадры с камеры наблюдения. Об этом сообщает местная радиостанция Rádio Cidade Hoje.

Преступление было совершено в кафе Colunata, расположенном в центре города. На кадрах видно, как в заведение врывается мужчина в шлеме, в маске и в перчатках. Злоумышленик начинает уверенно крушить автомат предметом похожим на лом. Вскрыв ящик, он забирает оттуда наличные, при этом прихватив несколько пачек сигарет. Всего на ограбление ушло около 40 секунд, поэтому полицейские не успели его задержать.

Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства произошедшего.

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