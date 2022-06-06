Португалия претендует на звание European Wine City 2023

Уже начался обратный отсчет до объявления в Европейском парламенте в Брюсселе победителя кандидатуры Европейского города вина, которым в 2023 году станет португальский населенный пункт.

Выбор будет сделан состоится 15 июня, и в нем участвуют три региона: муниципалитеты Албуфейра, Лагоа, Лагуш и Силвеш, которые впервые соревнуются вместе за этот статус; а также регион Дору и долина Лима, которые хотят заявить о себе на национальном и международном уровнях.

Победитель объявляется 15-го числа Европейской сетью винных городов (RECEVIN) , европейской ассоциацией, которая продвигает и присуждает этот титул и насчитывает более 600 членов.

В случае четырех муниципалитетов Алгарве для участия в гонке был выбран девиз «Золотой терруар Алгарве» с целью развития винного туризма в регионе и диверсификации туристического предложения . Таким образом, эта кандидатура направлена ​​на подтверждение потенциала винодельческого производства Алгарве.

Президент Республики Марсело Ребело де Соуза и президент Комитета по координации и региональному развитию (CCDR) Алгарве Жузе Аполинариу входят в почетный комитет по этой кандидатуре, а вместе с ними певец Алгарве Ауреа, актер Рубен Гарсия, а также знаменитый музыкант Клифф Ричард - посол Алгарве во всем мире и один из основоположников виноделия и предложения винного туризма в регионе.

Приложение Douro All Around Wine объединяет 19 муниципалитетов Дору с целью проектирования региона, вина и винного туризма.

Кандидатура Вале-ду-Лима объединяет муниципалитеты Аркос-де-Вальдевеш, Понте-да-Барка, Понте-де-Лима и Виана-ду-Каштелу вокруг продвижения территории и вина, в основном производимого из сорта винограда Лоурейро. Муниципалитеты хотят создавать и улучшать культурное наследие и зеленое вино на национальном и международном уровнях.