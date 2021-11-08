Португалия превращается в страну минимальной заработной платы

Аналитик пришел к выводу, что минимальная заработная плата в стране, составляющая в настоящее время 665 евро, представляет собой увеличивающуюся часть средней заработной платы, уже достигнув 67,3% от средней зарплаты.

В период с 2015 по 2022 год средняя заработная плата по стране вырастет на 10,1%, а минимальная заработная плата поднимется на 39,6%, что сделает Португалию «страной минимальной заработной платы», заключает экономист Эужениу Роза.

По словам ученого, «в последние годы возникла серьезная политическая озабоченность по поводу повышения минимальной заработной платы в стране, при этом игнорирование обновления заработной платы более квалифицированных рабочих вызывает сильные диспропорции в оплате труда в стране и превращает Португалию в страну, в которой все больше и больше рабочих получают только минимальную заработную плату или очень близкое к ней вознаграждение».

Ситуация в госслужбе, зарплаты которой практически заморожены с 2009 года, «драматична, практически невозможно нанять высококвалифицированных работников с необходимыми навыками», - подчеркивает экономист.

В исследовании Эудженио Роса заявляет, что на веб-сайте Института занятости и профессионального обучения (IEFP) есть 156 предложений о работе для инженеров-строителей, электриков, механиков, агрономов, среди прочих, «чья зарплата, в подавляющем большинстве случаев, варьируются от 760 евро до 1000 евро брутто» , то есть до отчислений в IRS и социальное страхование.

«Каким образом страна может удерживать квалифицированные кадры?» - задается вопросом экономист, подчеркивая, что без кадров экономический рост и развитие страны будут невозможны.

Кроме того, продолжает он, «страна тратит важную часть своих ресурсов на подготовку квалифицированных молодых людей в университетах, которые затем уезжают и будут способствовать развитию других стран, потому что они не могут найти достойную заработную плату и условия труда в своей стране».