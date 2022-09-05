Португалия презентуется в Лондоне как особое направление

После пандемии covid-19 британцы больше смотрят на Португалию как на «оригинальное и альтернативное» место для отдыха с «солнцем и пляжем», заявил президент Turismo de Portugal Луиш Араужо 3 сентября на фестивале FTWeekend в Лондоне.

Именно с целью продвижения этого имиджа организация стала партнером газеты Financial Times на фестивале FTWeekend - мероприятии, на котором писатели, ученые, политики, повара, художники и журналисты читают лекции и обсуждают такие темы, как климат, окружающая среда и культура.

«После двух лет пандемии мы поняли, что людям нужны разные, оригинальные, альтернативные вещи, которые имеют тесную связь с планетой, людьми и экологией», - подчеркнул Луиш Араужо.

Программа FTWeekend включала в себя три панели, специально посвященные Португалии, а именно дегустацию португальских вин, проведенную критиками Дженсис Робинсон и Джулией Хардинг, мастерскую, где шеф-повар Нуно Мендеш, открывший в этом году ресторан Lisbon в Лондоне, готовил бакаляу-а-браш и рис с морепродуктами,и разговор между Луишем Араужу и португальским профессиональным серфером Ником фон Руппом о волнах Назаре.

«Мы хотим показать другую Португалию, которая подготовилась за эти два года и более чем готова принимать туристов, ищущих альтернативные направления. Дору, Порту и Север стали регионами, которые выросли больше всего за последние годы, наряду с Центральным регионом, Алентежу и Азорскими островами», - подчеркнул президент Turismo de Portugal.