Португалия: президент хочет продлить чрезвычайное положение

Президент уже направил в Ассамблею республики указ о продлении особого статуса.

Новое и девятое чрезвычайное положение будет действовать в течение 15 дней до 30 января и может быть продлено на тот же период.

Новый период начнется с 00:00 16 января и продлится до 23:59 30 января.

В своем коммюнике глава государства напоминает, что «ситуация общественного бедствия, вызванного пандемией Covid-19, очень серьезно обострилась в последние дни, по мнению экспертов, в результате расширения контактов в период Рождества и Нового года».