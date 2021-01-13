Португалия: президент хочет продлить чрезвычайное положение

Среда, 13 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: президент хочет продлить чрезвычайное положение

Правительство склонно поддержать его инициативу.

Президент уже направил в Ассамблею республики указ о продлении особого статуса.

Новое и девятое чрезвычайное положение будет действовать в течение 15 дней до 30 января и может быть продлено на тот же период.

Новый период начнется с 00:00 16 января и продлится до 23:59 30 января.

В своем коммюнике глава государства напоминает, что «ситуация общественного бедствия, вызванного пандемией Covid-19, очень серьезно обострилась в последние дни, по мнению экспертов, в результате расширения контактов в период Рождества и Нового года».

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