Португалия: президент издает указ об эвтаназии

16 мая президент Республики обнародовал указ об эвтаназии, утвержденный Ассамблеей Республики на прошлой неделе.

«Ассамблея Республики утвердила 12 мая абсолютным большинством действующих депутатов новую версию диплома о смерти с медицинской помощью», - начал Марсело Ребелу де Соуза в заметке, опубликованной на сайте Президента Республики.

Так, «Президент Республики обнародовал Указ № 43/XV Ассамблеи Республики, как того требует статья 136 Конституции Португальской Республики».

После того, как Марсело Ребелу де Соуза наложил вето на диплом об оказании медицинской помощи, Собрание Республики в прошлую пятницу приняло решение утвердить тот же указ.

Конституция устанавливает, что после наложения вето на декрет, «если Собрание Республики подтвердит голосование абсолютным большинством действующих депутатов, Президент Республики должен обнародовать диплом в течение восьми дней после его получения».