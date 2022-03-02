Португалия: президент наградил врачей самым важным национальным орденом

Среда, 02 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: президент наградил врачей самым важным национальным орденом

Награда приурочена ко 2 марта, в день, когда исполняется два года с момента выявления первого случая Covid-19 в Португалии.

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза наградил Национальную службу здравоохранения (SNS) высшим национальным почетным орденом за действия и услуги, оказанные, в частности, во время пандемии Covid-19.

Согласно официальному сайту Президента Республики, это награждение SNS в качестве почетного члена Военного ордена Башни и Меча, Доблести, Верности и Заслуг состоялось 2 марта, в день второй годовщины регистрации Covid-19 в Португалии.

Марселу Ребелу де Соуза подчеркивает «исключительные действия и услуги, оказанные SNS, в частности, во время пандемии Португалии, португальцам и другим гражданам», а также «самоотверженность и жертвенность» ее медицинских работников.

Согласно последнему отчету Agence France-Presse, с начала пандемии Covid-19 стал причиной не менее 5 952 685 смертей во всем мире.

На фото: военный орден Башни и Меча, Доблести, Верности и Заслуг

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