Португалия: президент наградил врачей самым важным национальным орденом

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза наградил Национальную службу здравоохранения (SNS) высшим национальным почетным орденом за действия и услуги, оказанные, в частности, во время пандемии Covid-19.

Согласно официальному сайту Президента Республики, это награждение SNS в качестве почетного члена Военного ордена Башни и Меча, Доблести, Верности и Заслуг состоялось 2 марта, в день второй годовщины регистрации Covid-19 в Португалии.

Марселу Ребелу де Соуза подчеркивает «исключительные действия и услуги, оказанные SNS, в частности, во время пандемии Португалии, португальцам и другим гражданам», а также «самоотверженность и жертвенность» ее медицинских работников.

Согласно последнему отчету Agence France-Presse, с начала пандемии Covid-19 стал причиной не менее 5 952 685 смертей во всем мире.

На фото: военный орден Башни и Меча, Доблести, Верности и Заслуг