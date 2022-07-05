Португалия: президент обнародовал пенсионное обновление

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза 5 июля обнародовал указ, регулирующий внеочередное обновление пенсий - меру, предусмотренную в государственном бюджете на 2022 год (OE2022).

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Президента, глава государства сегодня ввел в действие «нормативный указ, который определяет и регулирует внеочередное обновление пенсий, предусмотренное статьей 63 Закона № 2022 о Государственном бюджете на 2022 год».

Вступивший в силу указ был одобрен Советом министров 30 июня. Речь идет о повышении до 10 евро для пенсионеров, получающих до 1108 евро, которые будут выплачены задним числом до января.

Согласно документу, «внеочередное обновление осуществляется в размере 10 евро на одного пенсионера, у которого размер глобальной пенсии равен или меньше 2,5-кратного значения индекса социальной поддержки (IAS)», то есть до 1108 евро.

Стоимость регулярного ежегодного обновления, проводимого в январе, включена в стоимость внеочередного обновления.

Ожидается, что чрезвычайное увеличение охватит около двух миллионов пенсионеров и будет стоить около 200 миллионов евро.

В 2021 году внеочередная надбавка была выплачена пенсионерам, получающим до 658 евро (1,5 IAS).