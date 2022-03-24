Португалия: президент официально утвердил новое правительство
Ознакомьтесь со списком XXIII Конституционного правительства, которое вступит в должность 30 марта 2022 года.
Президент Республики обнародовал 23 марта имена, которые составят XXIII Конституционное правительство Антониу Кошты.\
Среди новинок - имя Педро Адао-и-Силвы, который был назначен министром культуры вместо Грасы Фонсеки.
Официальный список правительства:
Премьер-министр: Антониу Кошта;
Министр при президенте: Мариана Виейра да Силва;
Министр иностранных дел: Жоао Гомеш Кравинью;
Министр национальной обороны: Хелена Каррейра;
Министр внутренних дел: Жузе Луиш Карнейру;
Министр юстиции: Катарина Сарменто-и-Кашту;
Министр финансов: Фернанду Медина;
Заместитель министра по парламентским вопросам: Ана Катарина Мендеш;
Министр экономики и мореплавания : Антониу Кошта-и-Силва;
Министр культуры: Педру Адао-и-Силва;
Министр науки, технологий и высшего образования: Эльвира Фортунато;
Министр образования : Жоао Кошта;
Министр труда, солидарности и социального обеспечения: Ана Мендеш Годинью;
Министр здравоохранения: Марта Темидо;
Министр окружающей среды и борьбы с изменением климата: Дуарте Кордейру;
Министр инфраструктуры и жилищного строительства: Педру Нуну Сантуш;
Министр территориального единства: Ана Абруньоза;
Министр сельского хозяйства и продовольствия: Мария ду Сеу Антунеш.