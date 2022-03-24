Португалия: президент официально утвердил новое правительство

Президент Республики обнародовал 23 марта имена, которые составят XXIII Конституционное правительство Антониу Кошты.\

Среди новинок - имя Педро Адао-и-Силвы, который был назначен министром культуры вместо Грасы Фонсеки.

Официальный список правительства:

Премьер-министр: Антониу Кошта;

Министр при президенте: Мариана Виейра да Силва;

Министр иностранных дел: Жоао Гомеш Кравинью;

Министр национальной обороны: Хелена Каррейра;

Министр внутренних дел: Жузе Луиш Карнейру;

Министр юстиции: Катарина Сарменто-и-Кашту;

Министр финансов: Фернанду Медина;

Заместитель министра по парламентским вопросам: Ана Катарина Мендеш;

Министр экономики и мореплавания : Антониу Кошта-и-Силва;

Министр культуры: Педру Адао-и-Силва;

Министр науки, технологий и высшего образования: Эльвира Фортунато;

Министр образования : Жоао Кошта;

Министр труда, солидарности и социального обеспечения: Ана Мендеш Годинью;

Министр здравоохранения: Марта Темидо;

Министр окружающей среды и борьбы с изменением климата: Дуарте Кордейру;

Министр инфраструктуры и жилищного строительства: Педру Нуну Сантуш;

Министр территориального единства: Ана Абруньоза;

Министр сельского хозяйства и продовольствия: Мария ду Сеу Антунеш.