Португалия: президент распустил парламент республики

4 ноября президент Марселу Ребелу де Соуза объявил, что назначит досрочные выборы в законодательные органы на 30 января, на основании государственного бюджета на 2022 год.

«Португальцы, я выслушал политические партии и Государственный совет в соответствии с положениями Конституции, я проанализировал экономическую и социальную ситуацию с партнерами, которые уже были вызваны ранее, я также размышлял об экономической и финансовой ситуации в свете Европейской перспектива, все это и рассмотрено. Через неделю и один день после отклонения бюджета на 2022 год, я могу сообщить вам, что я решил распустить Собрание Республики и назначить выборы на 30 января 2022 года», - сказал Марселу Ребелу де Соуза.

В заключительном послании португальцам президент республики сказал, что он доверяет «патриотизму, демократическому духу, опыту и здравому смыслу» граждан, не обращаясь напрямую к прояснению политической ситуации на избирательных участках. « Как всегда, в решающие моменты португальцы и только они - лучшая гарантия будущего Португалии», - заключил он.

В начале своей речи Марселу подчеркнул, что это был «первый раз за 45 лет», когда бюджет был отклонен парламентом. В этот решающий момент для длительного выхода из пандемии и экономического и социального кризиса. Другими словами, «это был особо важный бюджет» - выражение, которое он повторил несколько раз в своем выступлении, и «все это признали», - настаивал президент республики.

По мнению Марселу Ребелу де Соуза, «это не был пунктуальный отказ, вызванный обстоятельствами, из-за незначительных разногласий. Это было фундаментальным, существенным расхождением в соответствующих социальных областях в ОЕ или за его пределами», - заявил Президент Республики, говоря о «непреодолимых расхождениях».

Президент республики предупреждал заблаговременно, что отказ от бюджета приведет к досрочным выборам. «Не было никаких третьих способов составления нового бюджета или способа сохранить OE2021 в силе», - сказал он.

Что касается даты, Марселу Ребелу де Соуза признал, что выборы должны быть проведены как можно скорее, но с тем исключением, что проведение дебатов и избирательных кампаний на Рождество или Новый год во всех отношениях нежелательно.

Поэтому, «совместив желаемую скорость с должным вниманием к важному периоду в жизни людей», президент республики назначил выборы на 30 января.