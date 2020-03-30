Португалия: президент рассказал, когда ожидать пик эпидемии

Пик вспышки коронавируса нового типа в Португалии наступит «немного позднее 14 апреля». Об этом президент Португалии Марсело Ребело де Соуза рассказал журналистам на конференции.



Глава государства сравнил эпидемию с «пружиной», которую сейчас власти пытаются сдержать «очень сильным давлением». В результате, кривая роста заболеваний в Португалии более умеренная, чем в других странах, а момент пика может немного сместиться.



По словам президента, остальные страны с «большим интересом» наблюдают за ситуацией с эпидемией в Португалии, поскольку количество зараженных и летальных исходов в стране значительно меньше. Президент отметил, что Португалия «учла уроки других стран, в которых эпидемия началась раньше».



Напомним, коронавирус нового типа обнаружен у 386 тысяч людей в мире, из которых 17 тысяч погибли. В Португалии в результате эпидемии чрезвычайное положение введено 19 марта и 2 апреля может быть продлено.