Португалия: президент решил баллотироваться на второй срок

24 января 2016 года 72-летний Марселу Ребелу де Соуза был избран президентом Португалии в первом туре выборов, набрав 52% голосов.

Профессор права, бывший президент PSD и политический комментатор на телевидении, Марселу взял на себя руководство государством 9 марта 2016 года, и теперь выдвигает свою кандидатуру на второй пятилетний срок президентства.

Очередные выборы главы государства назначены на 24 января 2021 года.

Кандидатуры должны быть официально представлены в Конституционный суд не позднее чем за 30 дней до выборов, 24 декабря, по предложению минимум 7500 и максимум 15 000 избирателей, а избирательная кампания продлится с 10 по 22 января.

По закону, если ни один из кандидатов не наберет более половины действительных голосов, будет проведен второй тур голосования, через 21 день после первого, между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов - в данном случае это может произойти 14 февраля.

Следующий президент Республики вступит в должность в Национальном собрании 9 марта 2021 года, в последний день текущего пятилетнего срока Марселу Ребелу де Соуза.