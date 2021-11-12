Португалия: президент требует определиться с новым аэропортом

Президент республики предупреждает о необходимости определиться с местом расположения нового аэропорта в Лиссабоне, отмечая, что это критическая проблема, которая его беспокоит.

Глава государства выступил 12 ноября во время Конгресса отелей и туризма, проходящего в Албуфейре, и воспользовался возможностью затронуть тему доступности воздушного транспорта.

Президент подчеркнул важность, которую аэропорт имеет для восстановления туризма. «Проблема доступности воздушных путешествий существовала до пандемии и продолжает существовать. Те, кто думал, что пандемия отменила этот вопрос, будут разочарованы», - сказал он.

Таким образом, Марселу Ребелу де Соуза вернулся к давлению, заявив, что «любое решение, каким бы плохим оно ни было, лучше, чем отсутствие решения». И продолжил: «Худшее, что может случиться в жизни, - это не принять решение, побоявшись не выбрать идеал».

В марте правительство запросило стратегическую экологическую оценку местоположения нового аэропорта, предложив три варианта: Портела, Монтижу, и Алкошете. Помощник госсекретаря по коммуникациям уже сообщил о переносе этого документа на 2023 год.

ANA - Aeroportos de Portugal продолжает настаивать, что установка хаба в Монтижу - лучший вариант и что у компании все готово для продвижения этих инвестиций. Но, если это место будет исключено, компания заявляет, что ей придется начинать все расчеты сначала.