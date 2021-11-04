Португалия: президент выступил на закрытии Web Summit

В прошлом году Марселу Ребелу де Соуза пообещал вернуться на веб-саммит вне зависимости от того, выиграет он президентские выборы или нет. И именно в качестве президента республики он вышел на сцену в Altice Arena с посланием на 2022 год.

В прошлом году Марселу закрывал технологический саммит, который в разгар пандемии прошел полностью в цифровом формате.

В этом году вернувшийся к очному формату саммит посетило около 43 тысяч человек.

«Мы выстраиваем новый цикл: есть до и после пандемии. Пришло время надеяться», - подчеркнул глава государства, призвав участников из предпринимательского мира бороться за здоровье, восстановление экономики, социальную интеграцию и сохранение климата.

Глава государства говорит о «новом начале» с момента очного возвращения технологического саммита. «В следующем году нас должно быть больше. У нас должно быть 100 000 участников», - сказал он. - «Web Summit - это люди, а не технологии. Не пропустите 2022 год».

На фото: Марселу Ребелу де Соуза и Пэдди Косгрейв на закрытии Web Summit