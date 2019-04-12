Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Пятница, 12 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

После победы «Бенфики» над немецким «Айнтрахтом» (4:2) в рамках четвертьфинала Лиги Европы Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.

Благодаря победе «Бенфики» в Лиге Европы отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось на 0,4 очка. Теперь дистанция между странами составляет 2,317 балла, пишет russian.rt.com.

На стадии 1/4 финала европейских клубных турниров Португалия представлена двумя командами. «Порту» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а «Бенфике» противостоит «Айнтрахт» в Лиге Европы. Российские клубы не сумели достичь поздних стадий европейских футбольных турниров.

В случае выхода в следующий раунд «Бенфики» или «Порту» Португалия получит бонусные очки и будет иметь шанс опередить Россию в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Данная позиция позволяет стране делегировать три клуба в Лигу чемпионов. В настоящее время Португалия располагается на седьмой строчке и может заявить в самый престижный футбольный турнир Старого Света только две команды. Шестое место занимает Россия.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья