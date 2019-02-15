Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Победа "Бенфики" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над турецким "Галатасараем" и ничья "Краснодара" с немецким "Байером" на этой же стадии турнира позволили Португалии сократить отставание от России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 3,6 балла.

"Бенфика" выиграла в Стамбуле со счетом 2:1, а "Краснодар", имея ощутимое игровое преимущество, не сумел победить немецкий клуб (0:0). По итогам этой еврокубковой недели Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 0,16 балла (общий показатель - 49,882). Португальцам после поражений "Спортинга" и "Порту" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов помог успех "Бенфики", который принес 0,4 балла и итоговые 46,232. Благодаря этой победе и поражению "Зенита" во вторник от "Фенербахче" разрыв между странами в таблице сократился с 3,8 до 3,6 балла, пишет ТАСС.

Шестое место дает стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов. Чтобы опередить Россию, португальским командам нужно набрать за оставшиеся матчи текущего сезона 19 очков. Это станет возможным, если все три португальских клуба в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут минимум две стадии плей-офф.

Лидирует в таблице Испания (98,855), на втором месте находится Англия (76,177), на третьем - Италия (73,011). Четвертую строчку занимает Германия (70,070), пятую - Франция (57,665).