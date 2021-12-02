Португалия: прибывающие в аэропорты обязаны иметь отрицательный тест

Требование относится даже к пассажирам с цифровым сертификатом Европейского Союза.

Врач-специалист по общественному здравоохранению Регионального управления здравоохранения Лиссабона и Вале до Тежу (ARSLVT) Бруно Каштру объяснил, что «аэропорт является чувствительной точкой для проникновения людей в Португалию, и его следует рассматривать не как угрозу, а как возможность контролировать цепочки передачи вируса в Португалии».

Новые правила связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации с Covid-19, в основном из-за нового варианта Ómicron, первоначально обнаруженного в Южной Африке и у которого уже зарегистрировано 13 случаев в Португалии.

Главная задача - не импортировать новые цепи передачи вируса SARS-CoV-2.

«С 1 декабря все граждане должны будут предъявить тест во время посадки. Если этот тест не будет представлен, пассажир не сможет совершить посадку, а авиакомпании будут подвергаться штрафам. Также есть рекомендация заполнить бланк местонахождения пассажиров», - заявил Бруно Каштру.

Необходимо помнить о возможности задержек при высадке. Важно, чтобы каждый путешествующий знал, что перед посадкой у него есть очень важная работа: получить документы, необходимые для пребывания на национальной территории.

Помимо авиакомпаний, которые могут понести штраф в размере от 20 000 до 40 000 евро на пассажира, путешественники также могут быть подвергнуты административным наказаниям за непредставление теста по прибытии. Размер штрафа может составлять от 300 до 800 евро.