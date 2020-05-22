Португалия: прибывших их стран, где бушует эпидемия, не отправляют на карантин

Политическая партия CDS-PP утверждает, что пассажиров, прибывших в аэропорт Лиссабона из стран, с высоким уровнем заражения вирусом, не контролируют. В частности, инспекторы SEF не следят за тем, соблюдают ли прибывшие 14-дневный карантин. Кроме этого, служба SEF пропускает пассажиров, у которых нет права на въезд.

Депутаты утверждают, что согласно имеющейся у них информации, пассажиры международных рейсов, которым «должен быть запрещен въезд из-за несоответствующих документов» в результате получают разрешение на въезд от инспекторов SEF. По их словам, это происходит из-за того, что временный центр для иммигрантов (EECIT), где такие пассажиры должны размещаться, закрыт после скандала с убийством гражданина Украины. Напомним, в МВД страны обещают реорганизовать и снова открыть его в июне этого года.

«Десятки пассажиров легко получили разрешение на въезд в течение последних недель, в том числе из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавируса. Кроме этого, никто не проверяет соблюдают ли они по приезду 14-дневный карантин», - говорится в сообщении.

Депутаты потребовали объяснить МВД знают ли они «где находятся пассажиры, которые обычно помещают в EECIT и знают ли они об описанных случаях нарушения». Парламентарии также попросили объяснить, как именно служба SEF контролирует соблюдение иностранцами карантинного периода. Пока ответов на эти вопросы от министерства не поступило.