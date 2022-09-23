Португалия: причал в Виламоре вновь признан лучшим

«Усилия и внимание, которые мы посвящаем постоянному совершенствованию инфраструктуры и предоставляемых услуг, наши высокие стандарты качества - такова цена полученной награды», - говорит администратор Vilamoura World Изолете Коррейа.

«Это демонстрирует удовлетворенность наших клиентов со всего мира», - дополняет она.

«Мы вывели Португалию на мировой уровень и снова отличились в глобальном масштабе. Это источник большой гордости и уверенности в том, что мы идем вперед», - подчеркивает Изолете Коррейа.

Пристань для яхт Виламоура была признана лучшей международной пристанью The Yatch Harbour Association уже в шестой раз, начиная с 2015 года.