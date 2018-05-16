Португалия: приговор для убийц таксиста

Среда, 16 Май 2018 Португалия Португалия

Португалия: приговор для убийц таксиста

Суд г. Сантарень вынес приговор. Двое мужчин, в возрасте 56 лет, обвиненных в убийстве таксиста Антониу Педру в Энтронкаменту в мае 2017 года, приговорены к 20 и 24 годам лишения свободы.

Также, согласно решению суда, они должны будут выплать компенсацию семье погибшего в размере 131 тыс. евро.

В своих заключительных аргументах прокуратура просила назначить «показательный» тюремный срок, подчеркнув «очень жестокое» поведение и «чрезвычайное хладнокровие» убийц.

Двое мужчин обвинялись в совершении таких преступлений, как квалифицированное убийство (совершенное при отягчающих обстоятельствах), осквернение трупа, похищение таксиста и кража у него.

Один из обвиняемых, Америку Лопеш, во время судебного разбирательства признался, что нанес удары ножом в грудь и шею Антониу Педру, но заявил, что другой обвиняемый, Луис Пейшоту, «тащил» вместе с ним кусок стекла, которым жертва ранее была заколота, заявив, что они всегда действовали «вместе».

В отличие от Луиша Пейшоту, Америку Лопеш пожелал выступить перед закрытием судебного процесса и заявил, что «раскаивается и сожалеет» и извинился перед вдовой таксиста.

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