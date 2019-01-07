Португалия: приговоры по делу о «золотых визах»

По делу проходили более 400 свидетелей и более 20 (21) подсудимых, среди которых - бывшие вышестоящие чиновники, которые обвинялись, в общей сложности, в 47 преступлениях финансово-экономического характера (коррупция (дача и получение взяток), растраты, отмывание денег, злоупотребления на государственном посту и др.).

В итоге четверо были осуждены (двое - условно, двое - приговорены к неоплачиваемому труду в пользу общества).

В их числе - Антониу Фигейреду, бывший президент Института реестров и нотариата. Суд счел доказанными два преступления пассивной и активной коррупции и одну растрату, приговорив ответчика к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения (условно). Тем не менее, Фигейреду был оправдан по двумя другим преступлениям пассивной коррупции.

Также суд приговорил Марию Антонию Анеш, бывшего генерального секретаря Министерства юстиции, к четырем годам и четырем месяцам тюремного заключения (условно) за «активную и пассивную коррупцию с целью совершения противоправного деяния».

Чиновников Антониу Фигейреду и Марию Антонию Анеш также приговорили к дополнительному наказанию в виде приостановления исполнения государственных функций сроком на три года.

В свою очередь, оправдательный приговор вынесен в отношении 16 обвиняемых. В числе оправданных - бывший министр внутренних дел Мигел Маседу, которого признали невиновным во всех трех вменявшихся ему преступлениях.

Адвокат Мигела Маседу Каштанейра Невеш подчеркнул, что хотя поведение его подзащитного «может заслуживать порицания с административной точки зрения, оно ни в коей мере не является уголовно наказуемым». Юрист заявил, что оправдание «было логичным и необходимым следствием», и выразил удовлетворение решением «независимого» суда, назвав вынесенный приговор «настоящим уроком права».

Другим обвиняемым, который был полностью оправдан в трех вменявшихся ему преступлениях (пассивная коррупция и два должностных преступления), стал бывший директор Службы по делам иностранцев и границ (SEF) Мануэл Жармела Палуш. Выступая перед журналистами, Палуш, до суда находившийся в КПЗ, заявил, что «справедливость восторжествовала», и есть все основания «верить в правосудие».

Среди остальных обвиняемых, которые были оправданы - физические лица Паулу Лаланда де Каштру, Элизеу Бумба, китаец Ся Баолин и др., ряд сотрудников IRN, а также компании Lusomerap, Formalizze, Intelligent Life Solutions и JAG.

В то же время, китайские предприниматели Чжу Сюн и Чжу Бао были приговорены к неоплачиваемому труду в пользу общества в эквиваленте 1.500 евро за торговлю влиянием.

Судебный процесс касался «незаконного получения прибыли от предоставления «золотых виз», посредством сделок с недвижимостью, китайским предпринимателями, стремящимся получить вид на жительство для инвестиционной деятельности».