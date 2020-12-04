Португалия: приложение поможет экономить энергию

Исследователи из Института науки и инноваций в машиностроении и промышленной инженерии (INEGI) в Порту являются частью большого европейского проекта. Их цель - с помощью приложения для смартфона изменить «привычки и распорядки» семей и бороться с потерями энергии.

Представитель проекта Зенайда Моуран объяснила, что NUDGE направлен на «понимание энергетических практик семей» и попытку изменить эти практики, чтобы «внести свой вклад в энергоэффективность».

Исследователи разработают приложение для смартфонов, которое будет генерировать уведомления на основе уровней потребления, измеряемых интеллектуальными счетчиками электроэнергии и природного газа, а также датчиками, контролирующими качество воздуха в помещении.

В Португалии приложение будет протестировано на 100 семьях в агломерации Порту.

Параллельно у исследователей будет 50 «контрольных» семей, на которых будут проверять качество внутренней среды домов.

Помимо предоставления информации о потреблении и качестве воздуха, приложение также «порекомендует различные действия», чтобы семьи могли оптимизировать использование энергии и, таким образом, гарантировать «здоровый уровень качества окружающей среды».

Конечная цель проекта NUDGE - «внести вклад в разработку государственной политики и сформулировать особые рекомендации для каждой страны».