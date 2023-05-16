Португалия: примерно каждый десятый работающий португалец беден

Вторник, 16 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: примерно каждый десятый работающий португалец беден

В 2020 году бедными были 18,4% жителей Португалии, то есть 1,9 млн человек. Жилье в 2021 году составляло более 40% дохода 10,1% домохозяйств.

Согласно исследованию «Португалия: социальный баланс 2022», в 2020 году более одного из десяти работающих в Португалии (12,1%) были бедными.

Предварительные данные за 2021 год показывают, что в этом году уровень бедности среди работающих будет немного ниже, на уровне 10,3%, вернувшись к уровням, аналогичным уровням 2019 года.

Жилье в 2021 году составляло более 40% дохода для 10,1% домохозяйств.

Этот и другие выводы были обнародованы 16 мая в исследовании, проведенном центром знаний Nova School of Business and Economics (SBE) в партнерстве между Фондом La Caixa, BPI и факультетом Nova SBE.

Данные, на которых основывалось исследование, были собраны Национальным институтом статистики (INE) весной 2021 года, что иллюстрирует реальность доходов на 2020 год, но в исследовании также представлены некоторые предварительные данные на 2021 год.

В 2020 году Португалия была восьмой страной в Европейском Союзе с самым высоким уровнем риска бедности или социальной изоляции , причем наиболее уязвимыми группами были женщины (две из десяти), а также люди со средним образованием и безработные (четыре из десяти).

Порог бедности составлял 6653 евро в год, то есть 554 евро в месяц.

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