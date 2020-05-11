Португалия примет до 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Понедельник, 11 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия примет до 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Португалия примет до 60 детей, оставшихся без попечения взрослых, из греческих лагерей содержания мигрантов и беженцев.

Об этом заявил евродепутат Социалистической партии Изабел Сантос 9 мая в связи с празднованием дня Европы.

Намерение связано с беспокойством из-за возможности распространения коронавируса в лагерях. На телеконференции, посвященной дню Европы, Сантос заявил, что дети прибудут в Португалию в ближайшие недели, но не назвал точную дату, пишет rossaprimavera.ru.

«Эти дети живут в плохих условиях. Они живут в лагерях беженцев с трехкратной, четырехкратной и во многих случаях пятикратной численностью от той, которую лагеря могут принять», — заявил Сантос.

Отмечается, что в Португалии зарегистрировано 27 405 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1126 связанных с этим заболеванием смертей. Португалия и несколько других стран, таких как Германия, Ирландия, Франции и Люксембург, вызвались принять из Греции около 1600 несовершеннолетних.

Первые группы детей приняли в прошлом месяце Люксембург (12 детей), а затем Германия (50 детей). Немецкие чиновники заявляли о готовности принять 100 детей.

Отмечается, что в Турции живет свыше трех миллионов беженцев и мигрантов, а в Греции около 120 тысяч человек ждут, пока будет рассмотрено их ходатайство о предоставлении убежища.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)