Португалия примет до 60 детей-беженцев из греческих лагерей

Об этом заявил евродепутат Социалистической партии Изабел Сантос 9 мая в связи с празднованием дня Европы.

Намерение связано с беспокойством из-за возможности распространения коронавируса в лагерях. На телеконференции, посвященной дню Европы, Сантос заявил, что дети прибудут в Португалию в ближайшие недели, но не назвал точную дату, пишет rossaprimavera.ru.

«Эти дети живут в плохих условиях. Они живут в лагерях беженцев с трехкратной, четырехкратной и во многих случаях пятикратной численностью от той, которую лагеря могут принять», — заявил Сантос.

Отмечается, что в Португалии зарегистрировано 27 405 случаев заражения SARS-CoV-2 и 1126 связанных с этим заболеванием смертей. Португалия и несколько других стран, таких как Германия, Ирландия, Франции и Люксембург, вызвались принять из Греции около 1600 несовершеннолетних.

Первые группы детей приняли в прошлом месяце Люксембург (12 детей), а затем Германия (50 детей). Немецкие чиновники заявляли о готовности принять 100 детей.

Отмечается, что в Турции живет свыше трех миллионов беженцев и мигрантов, а в Греции около 120 тысяч человек ждут, пока будет рассмотрено их ходатайство о предоставлении убежища.