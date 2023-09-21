Португалия примет этап Всемирной лиги серфинга
Пляж Супертубуш в Пенише снова примет этап основной трассы Всемирной лиги серфинга (WSL) в 2024 году, с 6 по 16 марта.
Новый сезон начнется с двух этапов на Гавайях, США: сначала на Банзай Пайплайн (с 29 января по 10 февраля), а затем в Сансет-Бич (с 12 по 23 февраля).
Следующим станет этап в Португалии.
Далее лучшие серферы мира будут соревноваться в Беллс-Бич (с 26 марта по 5 апреля) и Маргарет-Ривер (с 11 по 21 апреля), оба в Австралии.
В середине следующего сезона, с 27 июля по 5 августа, Олимпийские игры 2024 года в Париже во второй раз примут серфинг как олимпийский вид спорта.