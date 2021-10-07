Португалия примет пятую гонку в календаре MotoGP-2022

Об этом объявила 7 октября Международная федерация мотоспорта (FIM).

Чемпионат стартует 6 марта с ночной гонки в Катаре, после чего пройдет через Индонезию, Аргентину и США.

Согласно календарю, автодром Алгарве примет пятую запланированную гонку 24 апреля 2022 года.

Это будет четвертая гонка MotoGP на AIA, которая уже принимала Гран-при Португалии в 2020 году (победа Мигеля Оливейры в последней гонке сезона), Гран-при 2021 года, выигранный французом Фабио Квартараро (Yamaha), и будет также принимать Гран-при Алгарве 7 ноября, заменив Гран-при Австралии, отмененный из-за пандемии.