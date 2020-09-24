Португалия: саммит умных городов

Четверг, 24 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: саммит умных городов

Эксклюзивный саммит прошел с 22 по 24 сентября в частично цифровом виде.

Это помогло соблюсти ограничения, введенные на время пандемии.

Любой желающий смог посмотреть конференцию в прямом эфире на JE TV, через веб-сайт и социальные сети Jornal Económico.

Тем, кто не в силах был отказаться от личного присутствия на форуме Portugal Smart Cities, нужно было пройти онлайн-регистрацию и приехать в Конгресс-центр Лиссабона.

Саммит посвящен таким темам, как мобильность, устойчивость, использование энергии и водных ресурсов, а также социальные и экологические взаимодействия.

Поскольку концепция умных городов все чаще становится на повестку дня, саммит задуман как место встречи и взаимодействия между компаниями, университетами, ассоциациями, стартапами и муниципалитетами с целью продвижения деловых возможностей.

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