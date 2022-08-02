Португалия примет стартовую гонку ЧМ-2023 MotoGP

Международная федерация мотоциклетного спорта объявила Гран-при Португалии , который откроет чемпионат мира по скорости среди мотоциклов 2023 года в категориях MotoGP, Moto2 и Moto3.

Гонка пройдет с 24 по 26 марта следующего года и ознаменует начало Кубка мира, который впервые с 2006 года стартует в Европе.

Это будет четвертый год подряд, когда Autódromo Internacional do Algarve (AIA) принимает крупнейшее в мире соревнование по мотоспорту, поскольку MotoGP вернулся в Португалию в 2020 году.

История Гран-при Португалии по скоростным мотоциклам началась в 1987 году, но в том году гонка проходила на мадридской трассе Харама в Испании с победой американца Эдди Лоусона (Yamaha).

Также в следующем году было запланировано второе проведение Гран-при Португалии на территории Испании, на андалузской трассе Херес-де-ла-Фронтера, но в последнюю минуту правительство Португалии не разрешило использование этого названия, поэтому официально гонку назвали GP Expo-92 в Севилье.

С 2000 года Гран-при Португалии вернулся в расписание чемпионата мира, уже на национальной территории, на трассе Эшторил, где он оставался до 2012 года.