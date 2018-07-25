Португалия примет участие в детском «Евровидении-2018»

Участие в детском "Евровидении-2018", которое пройдет в Минске в ноябре, официально подтвердило рекордное для этого конкурса число стран, сообщила в среду пресс-служба Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии (Белтелерадиокомпании).

"Сегодня Европейский вещательный союз представил Белтелерадиокомпании, как организатору международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", список всех стран-участниц нынешнего песенного форума. Свое участие официально подтвердили 19 стран: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Надерланды, Уэльс", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, по ее информации, в конкурсе в Белоруссии примет участие рекордное количество стран за всю историю детского "Евровидения" начиная с 2003 года.

"К слову, в первом конкурсе участвовали 16 стран, в 2010 году, когда форум принимал Минск, - 14, в прошлом году на грузинской сцене выступали 16 юных дарований", - заметили в пресс-службе.

По правилам конкурса, в нем могут принимать участие только 18 стран. Однако в этом году ЕВС и Белтелерадиокомпания сделали исключение для Израиля как страны-победительницы взрослого "Евровидения-2017" и официально включили его в состав участников детского песенного форума, пишет РИА Новости.

Международный детский конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Белоруссии в ноябре. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что представитель Украины в этом году не сможет участвовать в детском "Евровидении" из-за критического недофинансирования вещательной организации.