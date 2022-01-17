Португалия принимает менее половины иностранных врачей

По данным Министерства науки, технологий и высшего образования (MCTES), за последние три года Португалия одобрила 42,2% заявок от кандидатов в доктора из зарубежных стран.

С 2019 года Португалия получила в общей сложности 1674 запроса на допуск иностранцев к медицинской практике, удовлетворив 706.

Те, кто подает заявку на медицинскую практику в Португалии, должны соответствовать двум требованиям для вступления в Португальскую медицинскую ассоциацию: иметь курс или степень, признанную любой из восьми португальских медицинских школ, и продемонстрировать, что они могут общаться на португальском языке.

Врач из любой страны Европейского Союза автоматически признается в Португалии в соответствии с законодательством ЕС, поэтому для регистрации в Ordem dos Médicos ему достаточно будет пройти медицинский тест на коммуникацию.

Однако для тех, кто приехал из других мест – и несмотря на то, что закон о признании ученых степеней и дипломов о высшем образовании, присуждаемых иностранными учебными заведениями, также распространяется на Андорру, Молдову, Норвегию, Великобританию, Россию, Швейцарию, Турцию и Украину - это признание обусловлено органом, регулирующим медицинскую деятельность, оценкой академических, клинических и лингвистических знаний, обеспечиваемой сначала португальскими медицинскими школами, а затем Ordem dos Médicos, с подтверждением медицинской связи.

Чаще всего одобряются кандидатуры испанских врачей (84,4% удовлетворенных заявлений), за ними следуют украинцы (78,8%), немцы (70%) и итальянцы (66,2%).

Из 74,7% заявок, поданных бразильцами, только 42,7% были одобрены, хотя они составляют три четверти от общего числа одобренных заявок (706).

За последние три года всем кандидатам в медицинские учреждения из трех стран — Кубы, Гвинеи-Бисау и Венесуэлы — было отказано. Только одна из 29 просьб граждан Анголы была удовлетворена.