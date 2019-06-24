Португалия приняла 1500 беженцев, начиная с 2015 года

ООН накануне Всемирного дня беженцев объявила о том, что в мире насчитывается 70 млн человек, попросивших убежища.

В Португалии власти объявили, что тоже сыграли свою роль, приняв в страну начиная с 2015 года 1552 беженца. В основном, они были перенаправлены из Греции и Италии. В Министерстве внутернних дел подчеркнули, что «страна всегда оперативно регаировала на чрезвычайные ситуации, которые приосходили в последнее время».

Однако, представители Amnistia Internacional Portugal успехи страны в этом направлении оценивает гораздо скромнее, по их словам, беженцев, обратившихся к португальским властям было «немного».