Португалия: принят закон, упрощающий получение резиденции

Он затронет тех иностранцев, которые платят налоги в течение 12 месяцев.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза принял законопроект, который упрощает процесс получения резиденции для определенной категории нелегальных иммигрантов. Речь идет о тех иностранцах, которые трудоустроены в стране и платят налоги в течение 12 месяцев. Об этом сообщает издание Portugal News.

По сообщению португальских СМИ, речь идет о поправке к уже существующему миграционному закону.

Послабления будут в той части, где говорится о том, что получить резиденцию имеют право лишь иммигранты, въехавшие в страну на законных основаниях.