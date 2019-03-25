Португалия: принят закон, упрощающий получение резиденции
Президент Португалии принял закон, упрощающий получение резиденции иммигрантам.
Он затронет тех иностранцев, которые платят налоги в течение 12 месяцев.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза принял законопроект, который упрощает процесс получения резиденции для определенной категории нелегальных иммигрантов. Речь идет о тех иностранцах, которые трудоустроены в стране и платят налоги в течение 12 месяцев. Об этом сообщает издание Portugal News.
По сообщению португальских СМИ, речь идет о поправке к уже существующему миграционному закону.
Послабления будут в той части, где говорится о том, что получить резиденцию имеют право лишь иммигранты, въехавшие в страну на законных основаниях.