Португалия: принят закон, упрощающий получение резиденции

Понедельник, 25 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: принят закон, упрощающий получение резиденции

Президент Португалии принял закон, упрощающий получение резиденции иммигрантам.

Он затронет тех иностранцев, которые платят налоги в течение 12 месяцев.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза принял законопроект, который упрощает процесс получения резиденции для определенной категории нелегальных иммигрантов. Речь идет о тех иностранцах, которые трудоустроены в стране и платят налоги в течение 12 месяцев. Об этом сообщает издание Portugal News.

По сообщению португальских СМИ, речь идет о поправке к уже существующему миграционному закону.

Послабления будут в той части, где говорится о том, что получить резиденцию имеют право лишь иммигранты, въехавшие в страну на законных основаниях.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья