Португалия: приняты новые правила выдачи золотых виз

Понедельник, 03 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: приняты новые правила выдачи золотых виз

Несмотря на это, цены на жилье не упадут.

Правительство одобрило запрет на выдачу золотых виз, поскольку считает, что режим способствовал спекуляциям с недвижимостью.

Правительство приостановило инвестиции в недвижимость на побережье, включая Порту и Лиссабон, ограничив распределение золотых виз только покупкой коммерческой недвижимости.

Патрисия Барао, отвечающая за жилой сектор JLL, отмечает, что изменения, которые вступили в силу 1 января, «определенно окажут негативное влияние на сектор недвижимости, особенно с точки зрения имиджа, выходящего за пределы границ».

Прежде всего, «в то время, когда мы должны сосредоточиться на изменении механизмов стимулирования и не ограничивать восстановление нашей экономики», - говорит она.

«В целом цены на жилье не упадут », - говорит Патрисия Барао. «Они всегда будут в контексте роста, но более умеренного», - поясняет специалист JLL, отмечая, что «в некоторых регионах цены даже продолжат корректироваться в сторону повышения, потому что все еще существует большое давление спроса по сравнению с предложением».

Но, несмотря на все это негативное воздействие, Португалия продолжит привлекать международные инвестиции. «Несмотря на изменения в программе получения золотой визы , Португалия будет по-прежнему привлекательной в глазах иностранных инвесторов, и эта тенденция сохранилась и очень позитивно выросла», - считает Патрисия Барао.

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