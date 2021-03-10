Португалия - приоритетное направление для люкс-туризма

Исследование Condé Nast Johansens ставит Великобританию на первое место, за ней следуют Италия и Испания. Аналитики подчеркивают, что привычки роскошных путешественников не претерпевают серьезных изменений, но больше внимания уделяется вопросам гигиены и экологичности.

Сектор туризма наиболее других пострадал от пандемии Covid-19, что перечеркнуло последовательные годы роста и рекордного количества туристов и доходов. Однако в мире, стремящемся к выздоровлению, португальский туризм может оказаться одним из лучших.

По крайней мере, так считает новое исследование Condé Nast Johansens, которое ставит Португалию на восьмое место для более чем 95 тысяч путешественников высшего уровня, ищущих в поездках роскоши и элитарности.

Планируя следующий отпуск, путешественники класса «люкс» выбирают сентябрь как идеальный месяц для путешествий, к этому времени Европейский Союз и Португалия уже намерены вакцинировать более 70% населения. Июль и май - следующие варианты для этих туристов, которые предпочитают длительное пребывание и выбирают, «в порядке предпочтения, периоды отпуска на 14, 10 и 7 ночей».

Превосходное обслуживание, гастрономия и хороший запас вина по-прежнему являются факторами, которые путешественники класса люкс больше всего ищут во время отдыха. Планирование в этом году отличается возможностью возврата денег до последней минуты, гибкостью в бронированиях.

Кроме того, большинство участников исследования проявляют большую заботу о гигиене отеля и соблюдении установленных протоколов безопасности. 71% путешественников класса люкс требуют, чтобы отель сделал официальное заявление на своем веб-сайте о том, что они соблюдают местные правила гигиены и физического расстояния, в то время как такой же процент указывает, что во всех общественных местах отеля должны быть автоматы с гелем-санитайзером.

Проблемы с комнатами остаются: 68% респондентов считают необходимым ежедневную дезинфекцию выключателей, карт доступа в комнаты, дистанционного управления телевизором и ручек шкафов и дверей.

Рейтинг пост-ковидных направлений, предпочитаемых роскошными путешественниками:

1. Великобритания;

2. Италия;

3. Испания;

4. Франция;

5. Греция;

6. США;

7. Карибы;

8. Португалия.