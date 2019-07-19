Португалия приостановила выдачу виз иранцам

Ранее о приостановке выдачи виз заявил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва, сославшись на соображения безопасности, однако не представив каких-либо деталей.

Как отметили в португальском МИД, проведение строительных работ необходимо для укрепления безопасности в здании. Приостановление выдачи виз не связано с оценкой условий безопасности в Иране и не имеет политических мотивов, подчеркнули в ведомстве, пишет РИА Новости.