Португалия приостановила выдачу виз иранцам

Пятница, 19 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия приостановила выдачу виз иранцам

МИД Португалии заявил, что выдача виз гражданам Ирана приостановлена в связи с проведением строительных работ в португальском консульстве в Тегеране.

Ранее о приостановке выдачи виз заявил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва, сославшись на соображения безопасности, однако не представив каких-либо деталей.

Как отметили в португальском МИД, проведение строительных работ необходимо для укрепления безопасности в здании. Приостановление выдачи виз не связано с оценкой условий безопасности в Иране и не имеет политических мотивов, подчеркнули в ведомстве, пишет РИА Новости.

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