Португалия: природный бассейн в Лиссабоне в Parque das Nações



В 2021 году в столичном районе Parque das Nações, в котором нет ни одного пляжа, должен появиться открытый природный бассейн. Его пообещали возвести на берегу реки Тежу городские власти в рамках программы «Лиссабон - зелёная столица Европы». Об этом сообщает издание Jornal de Notícias.



«Инициатива направлена на улучшение качества нашей жизни», - подчеркнул мэр Лиссабона Фернандо Медина.



Природный бассейн будет занимать прощать 232 квадратных метра. По задумке чиновников он будет располагаться в районе одной из пристаней и вмещать от 800 до 1100 человек. Сообщается, что вода в бассейн будет поступать из реки Тежу, предварительно ее очистят при помощи фильтров.



Пока проект существует только на бумаге. Ожидается, что контракт на возведение бассейна будет заключен в мае этого года, а к сдаче объект будет готов в 2021 году.