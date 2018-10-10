Португалия: природный парк Синтра-Кашкайш - восстанавливается

В результате стихийного бедствия выгорело около 485 гектаров территории, включая природный парк Синтра-Кашкайш (Parque Natural Sintra-Cascais).

Первое мероприятие по восстановлению лесапосле пожара в этом заповеднике пройдет уже в эту субботу, 13 октября. Об этом заявил мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш, пояснив, что муниципалитет прибегнет к «генетическому банку растений», поскольку он содержит «все местные виды природного парка».

Также мэр Кашкайша издал приказ о запрете на строительство на территории муниципалитета, пострадавшей от огня, в течение десяти лет. Данный документ перекрывает Генеральный муниципальный план и Территориальное планирование природного парка.

Также Карлуш Каррейраш объявил о мерах реагирования в виде действий по очистке с вырубкой сожженных деревьев, и о «переквалификации окружающей среды». Среди этих мер мэр выделил вышеуказанный приказ, который запрещает долгосрочное строительство в выгоревшей зоне.